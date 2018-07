Ministro da Defesa diz que vai manter Força Nacional no Rio após Olimpíada

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou nesta quinta-feira que o efetivo de 23 mil homens das Forças Armadas, da Força Nacional de Segurança e das polícias que atua na Olimpíada deverá ser mantido no Rio de Janeiro, com pouca redução, até as eleições de outubro.

"Esses homens vão ficar nas ruas", afirmou à reportagem do Estado. "Vamos fazer pequenos ajustes. Talvez durante a Paralimpíada sejam retirados uns 500 agentes apenas."

A visita do presidente em exercício Michel Temer e ministros ao Parque Olímpico foi marcada por discursos para minimizar o número de medalhas inferior à meta estabelecida pelo governo federal e falhas na organização de alguns eventos.

Num esforço para desfazer impressões negativas de atletas, Temer insistiu que a segurança dos Jogos Olímpicos tem sido "absoluta". Ele relatou que, na reunião entre representantes de governos e dirigentes, na tarde desta quinta, foi comentado o número "imenso" de turistas que estão nas ruas do Rio.

Ele minimizou os resultados da delegação brasileira, abaixo da meta de medalhas esperadas. "Já são 14 medalhas, ainda temos vários jogos e seguramente outras tantas virão", disse Temer.

Também integraram a comitiva de Michel Temer ao Parque Olímpico os ministros José Serra (Relações Internacionais) e Elizeu Padilha (Casa Civil).

