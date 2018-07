Ministro da Justiça comemora denúncia de acusados de terrorismo antes do Rio-2016

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, comemorou nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra oito suspeitos de envolvimento em esquema de recrutamento para uma organização terrorista no Brasil, antes do início dos Jogos Olímpicos do Rio.

"É a primeira denúncia com base na Lei Antiterrorismo. Aquilo que eu afirmei no momento da prisão, quase 60 dias atrás, as investigações foram comprovando. Eram pessoas que praticaram atos preparatórios", afirmou o ministro.

Para Moraes, os acusados não formavam uma "organização terrorista profissional". Mesmo assim, ameaçavam a segurança interna brasileira. "Eram pessoas amadoras, mas que poderiam colocar em risco não só a Olimpíada, mas a segurança do País. A investigação da Polícia Federal foi muito bem feita à época, levou à prisão dos denunciados como terroristas", acrescentou o ministro.