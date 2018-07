Ministro de Esportes russo promete novas medidas antidoping

Os comentários de Mutko foram feitos após uma comissão independente criada pela Comissão Mundial Antidoping (Wada) acusar atletas russos, ajudados por autoridades, de envolvimento em práticas sistemáticas e generalizadas de doping.

A comissão recomendou na segunda-feira que a Federação de Atletismo da Rússia seja banida do esporte por causa de suas práticas de doping, uma medida que pode causar a exclusão da equipe russa de atlestismo da Olimpíada do Rio de Janeiro no ano que vem.

De acordo com a comissão, havia "uma cultura profundamente enraizada de fraudes" no atletismo russo. Também identificou o que chamou de falhas sistêmicas na Associação Internacional de Federações de Atletismo (Iaaf, na sigla em inglês), entidade que administra a modalidade.

(Reportagem de Denis Dyomkin)