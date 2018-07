Ministro do esporte nega Plano de Medalhas do governo

Apesar de estar no site oficial do Ministério dos Esportes, o ministro Leonardo Picciani negou que exista um Plano de Medalhas do governo, que previa colocar o Brasil entre os 10 primeiros países nos Jogos Olímpicos de 2016. Picciani disse, em coletiva de imprensa, neste domingo, 21, que a meta era do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), e não do Governo Federal.

Na página do ministério, porém, um texto afirma que "o Plano Brasil Medalhas 2016, lançado em setembro de 2012, tem como objetivo colocar o Brasil entre os dez primeiros países nos Jogos Olímpicos e entre os cinco primeiros nos Jogos Paralìmpicos em 2016".

Questionado pelos jornalistas sobre o fracasso da meta, Picciani afirmou que "não pode considerar como descumprida uma meta que não é do ministério".

"A meta de ficar entre os dez primeiros foi dita pelo COB, não pelo ministério. Mas ficamos bem posicionados. A diferença para a décima posição seria apenas uma medalha de ouro", disse o ministro, no Rio Media Center, no Centro do Rio.

Ele também afirmou que os atletas brasileiros evoluiram em praticamente todas as modalidades e que a meta para a Olimpíada de 2020 é "superar a meta deste ano". " Fizemos o que o Brasil tinha capacidade de fazer, e fizemos bem. Vamos manter e aprimorar os investimentos. Mas precisamos que a economia cresça", disse.

