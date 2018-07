Ministro do Turismo não teme manifestações durante a Olimpíada

O ministro do Turismo do presidente em exercício Michel Temer, que também ocupou o mesmo cargo no governo da presidente afastada Dilma Rousseff, Henrique Eduardo Alves, afirmou que não há receio em relação a segurança da Olimpíada e que as eventuais manifestações serão tratadas de forma democrática. "As manifestações aconteceram na Copa e foram tratadas de forma respeitosa", disse, após reunião conduzida por Temer para tratar da realização dos Jogos.

Alves destacou ainda que a Polícia Federal informou que mais de 100 Países trabalharão integrados contra terrorismo na Olimpíada. Segundo ele, 80% da reunião com Temer tratou do tema de segurança pública. No entanto, ele afirmou que o receio de que protestos poderiam manchar a imagem dos Jogos e ou manifestações contra o governo poderiam ganhar força não foram assuntos abordados no encontro.

O ministro do Esporte, Leonardo Picciani, disse que a questão de segurança para os Jogos "está muito perfeita". "Não há problemas", reforçou. Questionado se uma eventual chamada das Forças Armadas não poderia deixar vulnerável a segurança em outras áreas do País, Picciani afirmou que "contingente de segurança das Forças Armadas só será utilizado em caso excepcional". "Operação de segurança está muito bem feita e bem preparada. Temos plenas convicções que todos os procedimentos foram feitas", completou.

AUSÊNCIA

Picciani disse não saber a razão da ausência do ministro da Justiça, Alexandre Moraes, que chegou a ser anunciado na coletiva e teve a placa com seu nome retirado da mesa pouco antes do início da entrevista. "não tenho nenhuma informação", disse.