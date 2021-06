Sem Bolsonaro, João Roma participará da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio

O ministro da Cidadania, João Roma, irá no próximo mês ao Japão para participar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A viagem do ministro se dará no período de 19 a 26 de julho. A informação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, dia 8.

O evento que marca o início oficial dos Olimpíadas está marcado para o dia 23, no estádio Nacional. Na capital japonesa, João Roma também cumprirá agendas bilaterais com autoridades locais e internacionais.

Leia Também Comemorando 107 anos de história, COB inaugura Hall da Fama digital com homenagens

O presidente Jair Bolsonaro já havia avisado anteriormente aos organizadores que não participará da cerimônia de abertura em Tóquio. Se fosse, provavelmente seria o único não vacinado da comitiva, já que o Comitê Olímpico Internacional (COI) providenciou imunizantes para toda delegação nacional.

A última vez que o presidente da República ficou de fora de uma cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos foi em 2004. Lula não viajou até Atenas, na Grécia. Quatro anos depois, ele participou do evento em Pequim-2008, na China. Sua sucessora, Dilma Rousseff esteve em Londres-2012, na Inglaterra, e Michel Temer abriu oficialmente os Jogos do Rio-2016, no estádio do Maracanã.