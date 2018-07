Mo Farah vence com o melhor tempo do ano nos 10.000 metros

O britânico Mo Farah foi o destaque do primeiro de dois dias do badalado Meeting de Eugene, etapa da Liga Diamante disputada nos Estados Unidos. Na noite de sexta-feira (madrugada de sábado no Brasil), ele venceu os 10.000 metros com a melhor marca do ano até aqui: 26min53s71. Após a prova, disse que não estava cansado e lamentou não bater seu recorde pessoal, sete segundos mais rápido.

Atual campeão olímpico, bicampeão mundial dos 10.000m e tricampeão mundial nos 5.000m, Mo Farah é o favorito a ser o grande nome das provas de fundo nos Jogos Olímpicos do Rio e, em Eugene, provou isso. Pelo segundo ano seguido ele conseguiu quebrar a barreira dos 27 minutos, repetindo o que havia feito exatamente em Eugene em 2015 - e também em 2011.

A prova, que fechou a programação na sexta à noite, foi mesmo montada para ser uma das mais rápidas da história. Tanto que outros quatro atletas (dois quenianos e dois etíopes) correram na casa de 26 minutos. Tirando Farah, os demais 13 primeiros colocados eram do Quênia, da Etiópia ou da Eritreia.

Nas demais provas em Eugene na sexta, destaque para o norte-americano Joe Kovacs, que venceu no arremesso de peso com 22,13 e agora tem os dois melhores resultados do ano. No disco, valendo para a Diamond League, vitória da croata Sandra Perkovic.

Neste sábado, a etapa segue com provas que prometem ser fortíssimas, como no salto com vara, que tem o campeão mundial Shawn Barber e o recordista mundial indoor Renaud Lavillenie. Nos 100m, estão inscritas Shelly-Ann Fraser-Pryce, Carmelita Jeter e Tianna Bartoletta. Entre os homens, correm Justin Gatlin, Tyson Gay, Asafa Powell, Andre de Grasse e o líder do ranking mundial Femi Ogunode, nigeriano naturalizado catariano.