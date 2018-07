Montanha quebra o recorde no martelo pela 3ª vez no ano e se aproxima de índice Wagner Domingos, o Montanha, continua crescendo, degrau a degrau, em busca de uma inédita classificação para os Jogos Olímpicos no lançamento do martelo. Nesta quarta-feira, em Zagreb, na Croácia, ele voltou a quebrar o recorde brasileiro da prova, desta vez com 76,12m.