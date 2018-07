Movimento é intenso, mas sem tumultos nas imediações do Maracanã antes de final

O movimento de torcedores é intenso ao redor do estádio do Maracanã, na zona norte do Rio, na tarde deste sábado, menos de duas horas antes da partida em que Brasil e Alemanha decidirão a medalha de ouro do futebol masculino dos Jogos Olímpicos. Apesar do fluxo de pessoas, até as 15h30 não havia registro de tumultos, e o público entrava no estádio sem dificuldades. A espera na fila não chegava a 15 minutos, apesar da revista a que todos são submetidos.

A reportagem do Estado demorou 43 minutos para ir de Copacabana, na zona sul, até o estádio, de metrô, a partir das 14h35. Havia superlotação na linha 1, entre as estações Cardeal Arcoverde e Botafogo. A linha 2, que vai de Botafogo à Pavuna e inclui a estação Maracanã, onde a reportagem desembarcou, estava cheia, mas não superlotada.

Já no metrô o público brasileiro entoava coros como "Pelé/mil gols/Maradona cheirador", também repetidos ao redor do Maracanã, embora quem esteja envolvido com a decisão com o Brasil neste sábado não seja a Argentina. O confronto entre Brasil e Alemanha começa às 17h30. Horas mais cedo, no jogo que valeu o bronze no futebol masculino, a Nigéria venceu Honduras por 3 a 2, no Mineirão, em Belo Horizonte.