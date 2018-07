Mudança radical

A transformação foi radical. Na semana passada, a seleção era o símbolo de uma equipe travada, confinada no mundo das boas ideias, mas de operação apenas virtual. Em suas duas primeiras partidas no torneio olímpico, contra África do Sul e Iraque, tropeçou na projeção que fazia de seu próprio futebol.

O modelo de jogo de Rogério Micale é claro, mas a responsabilidade imposta ao time parecia, mais uma vez, ser maior do que a capacidade de transformá-lo em resultado. O objetivo estava traçado, não a forma de alcançá-lo. Havia duas realidades, a do campo e aquela que precisava ser acessada para evitar mais um vexame da camisa amarela.

A resposta positiva veio no momento de maior pressão sobre a equipe, a partida contra a Dinamarca. Não bastava vencer, era necessário dar uma resposta para resgatar a ideia original e o ideal de jogo imaginado desde o início. A goleada recuperou a confiança.

Sim, era possível jogar futebol, futebol de verdade, desde que a resolução do problema fosse coletiva, passando inclusive pelo treinador. Além da mudança de comportamento, a solução veio com a alteração do sistema tático, a troca do 4-3-3 pelo 4-2-3-1.

Há momentos em que essas alternativas são extremamente importantes. E brotam também das circunstâncias do torneio. A suspensão de Thiago Maia deu oportunidade a Walace, que merece um capítulo especial junto com algumas reformas no posicionamento dos jogadores e suas funções, além da necessária entrada de Luan.

Os dois gremistas mudaram a maneira de jogar da equipe. A seleção encontrou seu caminho nesse 4-2-3-1 que, pela movimentação, às vezes dificulta a definição do número 1 no sistema, devido características individuais.

Luan é o ponto de convergência do quarteto ofensivo, ele se infiltra e também busca o lado do campo, não se esconde de nenhuma tarefa. Esse novo momento ajudou a libertar Neymar para o jogo e ainda melhorou a compactação do time. No 4-3-3, a recomposição defensiva estava lenta, separando o meio de campo do ataque. A transferência de Gabriel Jesus, do centro para o lado esquerdo, tornou o setor agudo.

As triangulações, necessárias na construção do momento ofensivo, para que as linhas de marcação sejam quebradas, começaram a acontecer. O resultado prático é que o paredão defensivo deixou de ser intransponível.

O eixo do ataque foi deslocado para setor esquerdo. É desequilibrante, é por onde a equipe ganha profundidade. E, assim, o futebol de Douglas Santos apareceu nos Jogos Olímpicos, pois passou a ser percebido por Neymar.

As funções ficaram mais claras e trouxeram muitos benefícios. Agora, quando a equipe perde a posse de bola, Gabriel e Gabigol se incorporam à marcação pelos lados, permitindo que Neymar e Luan se posicionem para os contra-ataques. Surgiu uma equipe, diferente da projetada inicialmente, mas com os mesmos princípios.

No pacote das transformações, Neymar percebeu sua responsabilidade como organizador. Como capitão do time, entretanto, ainda merece reparos. Ainda não é suficientemente maduro, como mostrou a pancadaria no primeiro tempo contra a Colômbia, para suportar um jogo como aquele.

O erro, agora, será enxergar a final antes de passar por Honduras. A vitória sobre os colombianos foi enorme na evolução da seleção como equipe, mesmo num torneio muito curto e desgastante. É importante perceber que toda essa história contada até agora aconteceu em apenas dez dias.

A disputa pela medalha de ouro, que no início parecia óbvia e depois um milagre, volta a entrar no radar da seleção olímpica. É a roda-viva do futebol.