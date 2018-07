'Mulheres do judô têm cinco chances reais de medalha', diz Danielle Zangrando

A seleção brasileira de judô terá sete mulheres disputando os Jogos Olímpicos, com início oficial em 5 de agosto, no Rio de Janeiro. E dessa vez as chances de pódio são maiores na comparação com outras edições, segundo Danielle Zangrando.

"O grupo está mais jovem, porém mais experiente. As mulheres do judô têm cinco chances reais de medalha", afirmou Danielle Zangrando, em evento do "Esporte em Ação", projeto do Estadão e seus parceiros para a difusão do espírito olímpico em escolas públicas e privadas de São Paulo.

A aposta da judoca aposentada, que foi a mais jovem atleta do Brasil nos Jogos de Atlanta (EUA), em 1996, recai especialmente sobre Mayra Aguiar e (Maria) Suelen Altheman.

"A Mayra já ganhou medalha em Olimpíada e é muito forte. A Suelen não terá pela frente muitas atletas do mesmo nível técnico que o dela", argumentou a atual comentarista de TV.

Mayra conquistou o bronze na Olimpíada de Londres (ING), em 2012, prata no Pan-Americano do Rio, em 2007, e Toronto (CAN), em 2015, além de ser campeã mundial na categoria meio pesado.

Suelen ganhou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara (MEX), em 2011, e Toronto (CAN), 2015, além de ter sido prata duas vezes em campeonatos mundiais, na categoria acima de 78 kg.

No judô, o Brasil conquistou o maior número de medalhas ao longo dos Jogos Olímpicos: 19 no total.