Murer perde liderança do ranking mundial após Morris bater recorde americano

Com um torcicolo, Fabiana Murer optou por não participar da etapa de Londres da Diamond League, sábado de manhã - à tarde na Europa. O que ela não esperava era que, à noite, fosse perder a liderança do ranking mundial no salto com vara. Sandi Morris saltou em uma competição em Houston (EUA) e, não só bateu o recorde norte-americano, como assumiu o segundo lugar do ranking de todos os tempos.

Competindo sozinha a partir de 4,50m, Morris passou 4,60m e 4,70m na primeira tentativa, e depois precisou de dois saltos para ultrapassar 4,80m. Ela então decidiu subir a barra até 4,93m, para tentar o recorde nacional, e passou de primeira. Depois, exagerou, arriscando 5,07m, para bater o recorde mundial, sem sucesso.

Morris sofreu uma lesão no pulso competindo em Ostrava (República Checa), em 20 de maio. Só agora é que ela conseguiu se recuperar, mostrando que é forte candidata à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio.

A americana lidera o ranking mundial, com o salto de 4,93m do sábado à noite. Fabiana Murer agora vem em segundo, depois de saltar 4,87m para bater o recorde brasileiro no Troféu Brasil, no comecinho do mês. A grega Ekateríni Stefanídi (4,86m) é a terceira e a cubana Yarisley Silva a quarta, com 4,84m.

Além das quatro, também deve brigar pelo ouro olímpico a norte-americana Jennifer Suhr, que saltou 4,82m em céu aberto, mas bateu o recorde mundial indoor em janeiro, saltando incríveis 5,03m. A própria Morris, em ambiente fechado, alcançou 4,95m em março.

A russa Yelena Isinbayeva saltou 4,90m no Campeonato Russo, mas não está no ranking mundial nem vem aos Jogos Olímpicos porque a Rússia está suspensa. Ela é a recordista mundial, com 5,06m, e tem 13 dos 15 melhores saltos da história. Murer agora é a quinta de todos os tempos, atrás de Isinbayeva, Silva, Suhr, Morris e da também russa Svetlana Feofanova, recordista pré-Isinbayeva.