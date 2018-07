Murer vai mal e Brasil fica sem pódio no salto com vara do Mundial

Esperanças de medalhas para o Brasil no Mundial Indoor de Atletismo, Fabiana Murer e Thiago Braz decepcionaram na disputa do salto com vara da competição, no início da madrugada desta sexta-feira, em Portland, nos Estados Unidos. Campeã mundial indoor em 2010, Murer ficou apenas em sexto lugar da prova feminina, enquanto Braz, terceiro colocado no ranking mundial indoor e que nesta temporada chegou a superar o recordista mundial Renaud Lavillenie, foi somente o 12º colocado. Para completar o dia ruim do País em solo norte-americano, Augusto Dutra foi o 14º nesta mesma prova masculina.

Na competição que irá até este domingo no Centro de Convenções do Oregon, Murer conseguiu ultrapassar o sarrafo a 4,50m e 4,60m nas primeiras tentativas, mas depois não teve sucesso ao tentar passar dos 4,70m.

Assim, ela ficou fora da disputa por medalhas e viu a norte-americana Jennifer Suhr, campeã olímpica, faturar o ouro ao saltar 4,90m, novo recorde mundial indoor, superando a marca de 4,86m que a russa Elena Isinbaeva havia conseguido em 2004.

O resultado levou ao delírio a torcida que lotou os 7 mil lugares do Centro de Convenções do Oregon e ainda viu outra atleta do país, Sandi Morris, conquistar a medalha de prata ao com um salto de 4,85m, isso depois de ter se sagrado campeã norte-americana na semana passada. Já o bronze ficou com a grega Ekaterini Stefanidi.

Também medalhista de bronze no Mundial Indoor de 2008, Murer lamentou o resultado ruim amargado nos Estados Unidos. "Estou bem física e tecnicamente, mas alguns detalhes não deram certo. Claro que queria um resultado melhor, que estou chateada. Agora é fazer bem feito o meu trabalho e saltar alto na Olimpíada", disse a atleta em entrevista ao canal SporTV.

Já na prova masculina, Thiago Braz ficou na decepcionante 12ª posição ao saltar apenas 5,55m. Depois de abrir mão de saltar 5,65m e falhar nas duas vezes em que buscou 5,75m, ele também fracassou ao tentar ultrapassar o sarrafo a 5,80m. Outro brasileiro na prova, Augusto Dutra passou pelos 5,40m em sua segunda tentativa, mas depois fracassou ao tentar superar o sarrafo a 5,55m, terminando a final da prova apenas em 14º lugar.

Já o ouro acabou ficando com o favorito francês Renaud Lavillenie, que ainda cravou o novo recorde mundial indoor ao saltar 6,02m, melhor marca da competição desde 2010. Ele ainda tentou bater o seu próprio recorde mundial indoor (6,16m), mas não conseguiu superar o sarrafo nas três tentativas de passar o sarrafo a 6,17m.

Após ficar fora do pódio na madrugada desta sexta, o Brasil voltará a competir no Mundial Indoor com Darlan Romani e Eliane Martins nas respectivas finais do arremesso do peso e do salto em distância, enquanto Fabiana Moraes irá participar das preliminares dos 60 metros com barreiras nesta sexta-feira.