Murer volta à Suécia para treinos após decepcionar na França

Após faturar a medalha de prata na sua primeira competição indoor na Europa em 2016, a brasileira Fabiana Murer não conseguiu repetir o mesmo desempenho na última terça-feira e fracassou na disputa do salto com vara no Meeting Elite en Salle de Eaubonne, na França, onde não conseguiu ultrapassar o sarrafo. Assim, com esse resultado ruim, agora volta para a Suécia, onde treina para as próximas competições.

"Ontem a competição não foi boa para mim. Não consegui acertar para passar a primeira altura, mas estou me sentindo bem! Agora é voltar para Malmö e me preparar para a próxima que será em Estocolmo", escreveu Murer em seu perfil na rede social Facebook.

A brasileira não conseguiu ultrapassar a marca de 4,37 metros e viu a competição em Eaubonne ser vencida pela grega Nikoleta Kyriakopoulou, com 4,65m. O pódio foi completado pela sueca Angelica Bengtsson, com 4,53m, e pela francesa Vanessa Boslak, com 4,47m.

Ontem a competição não foi boa para mim. Não consegui acertar para passar a primeira altura, mas estou me sentindo bem!... Publicado por Fabiana Murer em Quarta, 10 de fevereiro de 2016

Outra brasileira presente ao evento francês, Jéssica Carolina Alves dos Reis faturou a medalha de prata na disputa do salto em distância com a marca de 6,44m. Assim, ela só ficou atrás da britânica Shara Proctor, que levou o ouro, com 6,50m. A norte-americana Jessie Gaines faturou o bronze, com 6,20m.

Antes da competição na França, Murer havia conquistado a medalha de prata no Meeting Internacional de Stabhochsprung, em Potsdam, na Alemanha, com a marca de 4,61m.

A brasileira realiza um período de treinamentos em Malmö, na Suécia, que vem sendo a base na Europa da equipe de Elson Miranda, o seu técnico. Também em solo sueco, Murer vai participar na próxima quarta-feira do IAAF Globe Galan, em Estocolmo. Depois, no domingo seguinte, disputará o All Star Perche, em Clermont-Ferrand, na França.

O período de treinos e competições na Europa faz parte da preparação de Murer para o Mundial Indoor de Atletismo, que será realizado em Portland entre os dias 17 e 20 de março. A brasileira já tem índice para os Jogos Olímpicos do Rio.