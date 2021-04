Música de Tchaikovsky pode ser usada pela Rússia nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Como não pode usar o nome da seleção russa, a bandeira e o hino nacional nos Jogos de Tóquio, banidos por dois anos das Olimpíadas e campeonatos mundiais por conta dos escândalos de doping, o Comitê Olímpico Russo pretende utilizar uma música do compositor do século XIX Pyotr Tchaikovsky.

"Encontramos um compromisso para todas as partes. Esperamos que o Comitê Olímpico Internacional aceite nossa proposta em curto prazo", afirmou Stanislav Pozdnyakov, presidente do comitê russo. A mesma música já foi usada em alguns eventos de patinação de velocidade neste ano.

Leia Também Toronto faz proposta ao Santos para contratar o atacante venezuelano Soteldo

A música de Tchaikovsky é a segunda opção apresentada pelos russos. A primeira, uma canção folclórica patriótica "Katyusha", foi bloqueada neste mês pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), alegando que a delegação não poderia usar "nenhum hino ligado à Rússia".

Nascido em 7 de maio de 1840, Tchaikovsky foi um compositor russo do período romântico, cujas obras estão entre as mais populares do repertório clássico. Primeiro compositor russo a conquistar fama internacional, sua carreira foi impulsionada por sua participação como regente convidado em outros países da Europa e nos Estados Unidos. Como reconhecimento, em 1884 foi homenageado pelo imperador Alexandre III - imperador russo de 1881 a 1894 - e recebeu uma pensão vitalícia.