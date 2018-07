Na bronca com Felício, Magnano convoca 14 atletas para Olimpíada

O técnico Ruben Magnano divulgou a lista dos jogadores que vão disputar os Jogos Olímpicos no Rio. O treinador chamou 14 atletas e pretende cortar dois antes do início da competição. "Temos um grande desafio pela frente, mas também é um privilégio poder jogar em casa. São muito poucos atletas que têm a chance na carreira de fazer isso. É a mensagem que estou passando para nossos atletas e quero chegar em ótimas condições", avisou.

Caso exista mais problemas na lista, ele pretende chamar jogadores que foram convocados para o Sul-Americano. "O trabalho começa dia 25, em São Paulo, aí viajaremos para Mogi das Cruzes, onde faremos um jogo amistoso, depois disputaremos um Super 4 com Austrália, China e Lituânia. Estamos esperando o resultado do Mundial Pré-Olímpico ver quem se classifica para fazermos um jogo a mais no dia 2."

O treinador ficou na bronca com Cristiano Felício, que pediu para não ser convocado. "Quando estive com ele nos Estados Unidos, estava tudo certo. Falei que seria muito bom para ele se incorporar ao grupo do Sul-Americano, porque ele não vinha jogando. Ele achou conveniente no momento. Quando comecei a fazer a lista, a CBB (Confederação Brasileira de Basquete) me avisou que ele não iria se apresentar. Claro que fico chateado, pois fazia tempo que estávamos tentando", afirmou.

Magnano, agora, prefere deixar a situação para trás e lamenta que a confederação tenha apostado no jogador, e que nesse momento importante para a modalidade no País, ele tenha virado as costas. "É um jogador de potencial, e nossas categorias de base investiram muito nele. Mas são decisões pessoais, e temos de entender. Só que isso não significa aceitar. Infelizmente não vamos contar com ele, mas fecho esse capítulo agora", afirmou.

A seleção brasileira masculina de basquete está no difícil Grupo B dos Jogos Olímpicos, ao lado de Argentina, Espanha, Lituânia, Nigéria e uma equipe ainda a ser definida no Pré-Olímpico Mundial. A estreia acontecerá diante dos lituanos no dia 7 de agosto.

CONFIRA OS CONVOCADOS POR MAGNANO PARA OS JOGOS DO RIO

ARMADORES: Marcelinho Huertas, Raulzinho, Larry Taylor, Rafael Luz, Vítor Benite.

ALAS: Marquinhos, Leandrinho, Alex Garcia, Guilherme Giovannoni.

PIVÔS: Anderson Varejão, Nenê, Rafael Hettsheimeir, Augusto Lima, Vitor Faverani.

