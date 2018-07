Na estreia de goleiro sérvio, seleção de polo do Brasil perde na Liga Mundial

Soro foi campeão mundial em 2009 e medalhista de bronze nos Jogos de 2008 e de 2012 pela Sérvia, tendo recebido a naturalização brasileira em abril do ano passado. O goleiro, porém, só teve a autorização da Federação Internacional de Natação para defender o Brasil no último mês, quando reconheceu a sua "naturalização esportiva".

Agora, curiosamente, a estreia de Soro ocorreu exatamente diante da Sérvia. E ele e seus companheiros da seleção brasileira acabaram sendo derrotados pelos atuais campeões mundiais, europeus e das últimas três últimas edições da Liga Mundial - em um resultado histórico, o Brasil foi terceiro colocado no ano passado.

Nesta terça, a Sérvia fechou o primeiro período vencendo por 4 a 3, ampliou o placar para 8 a 6 ao fim do segundo e foi para o último com uma vantagem de quatro gols - 12 a 8 -, que se manteve ao término do jogo, encerrado com a derrota brasileira por 14 a 10.

Os gols do Brasil no duelo com a Sérvia foram marcados por Felipe Perrone (2), Josip Vrlic (2), Ádria Delgado (2), Bernardo Reis (2), Felipe Silva e Jonas Crivella.

Derrotada na estreia, a seleção brasileira volta a jogar nesta quarta-feira pela Liga Mundial. O duelo será com os Estados Unidos, às 6h40 (horário de Brasília). A anfitriã China completa a chave e enfrentará o Brasil na próxima quinta.

Nenhuma seleção será eliminada na fase de grupos, que serve apenas para determinar as posições das equipes para as quartas de final. A decisão da Liga Mundial, importante etapa de preparação para a Olimpíada, está marcada para domingo.