Na expectativa para competir em Tóquio, Simone Biles diz: 'Estou tentando me vencer'

Grande estrela da ginástica artística nos Jogos de Tóquio, a campeã olímpica Simone Biles está animada para seguir realizando feitos que antes eram "inimagináveis" no esporte. A poucos dias do início da Olimpíada, a americana sabe qual é a atleta que deseja vencer na capital japonesa: ela mesma.

"Estou tentando ser melhor do que fui na última vez, então estou tentando me vencer", disse Biles à televisão NBC.

Depois de ficar 18 meses fora de ação, Biles voltou em grande estilo às competições em maio deste ano. A ginasta se tornou a primeira mulher a realizar um salto Yurchenko com duplo mortal carpado, com nota de dificuldade provisória de 6,6 pontos, a maior da ginástica artística.

"É honestamente louco, mas estou muito animada porque sinto que ultrapassei meus limites."

Aos 24 anos, a ginasta atingiu o recorde de 25 medalhas no campeonato mundial, 19 das quais são de ouro, e venceu todas as competições versáteis que participou desde 2013. Na Rio-2016, subiu quatro vezes ao lugar mais alto do pódio, além de um terceiro lugar.

Já presente em solo japonês, Biles está hospedada com a equipe de ginástica dos EUA em um hotel de Tóquio, onde cumpre rígidos protocolos contra a covid durante a concentração. Neste domingo, uma das atletas suplentes da equipe feminina testou positivo para o coronavírus.

A competição de ginástica de Tóquio começa no sábado, dia 24 de julho, com a fase de qualificação masculina. A competição feminina começa um dia depois. /COM INFORMAÇÕES DA REUTERS