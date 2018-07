Francês preso com maconha voltará ao Rio para a Olimpíada

Dois anos após ser preso no Rio por porte de maconha e corrupção ativa durante a Copa do Mundo, o francês William Meynard pode dar a volta por cima na mesma cidade. Ele foi convocado nesta quarta-feira para compor o revezamento 4x100m livre da França, favorito ao ouro nos Jogos Olímpicos do Rio. Se à época ele trabalhava como bartender num hotel de Marselha, agora está de volta à boa forma, a ponto de ficar em sexto nos 100m livre na seletiva francesa.

Meynard, que também é policial federal, foi preso com 30 gramas de maconha, na Lapa, num sábado à noite. Segundo a Polícia Militar, depois do flagrante, ele ofereceu propina aos policiais do 5º Batalhão (Centro) para não ser levado à delegacia. O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá) e o nadador foi autuado por posse de droga e corrupção ativa. Ele ficou detido por uma noite, pagou fiança, e foi autorizado a deixar o País.

Em entrevista ao jornal francês L'Equipe, disse que estava conversando com dois homens que havia acabado de conhecer na rua, uma vez que "no Brasil as pessoas fazem amizade muito rápido", e um desses homens estava fumando maconha. "Eles estavam interessados em mim porque eu era o único estrangeiro", alegou.

Ainda de acordo com o nadador, os policiais vasculharam a mochila dele. "Eles colocaram tudo no chão. Eu tinha R$ 400 e, quando o policial viu, eu estremeci e perguntei: 'O quê? Você quer o dinheiro?'", relatou.

William Meynard ganhou três medalhas de bronzes em Mundiais: no revezamento 4x100m em 2009 e em 2011 e nos 100m livre em 2011. No Rio, vai compor a equipe encabeçada por Florent Manaudou. Pelo regulamento dos Jogos, os nadadores convocados para nadar apenas os revezamentos agora obrigatoriamente têm que cair na piscina.