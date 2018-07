Nadador norte-americano pagará R$ 35 mil para encerrar inquérito

O nadador norte-americano James Feigen fechou na madrugada desta sexta-feira (19) um acordo na Justiça para se livrar de um eventual processo criminal por falsa comunicação de crime e ter de volta o seu passaporte, relatou o noticiário Bom Dia, Rio, da Rede Globo. Um dos quatro atletas dos EUA envolvidos em um incidente em um posto de gasolina na Barra da Tijuca, inicialmente relatado como assalto e ocorrido no domingo, 14, Feigen acertou o pagamento de R$ 35 mil de multa.

O dinheiro será doado ao Instituto Reação, ONG voltado para atletas em comunidades carentes, formador da judoca Rafaela Silva, medalha de ouro na Rio-2016. Feigen também pediu desculpas pelo transtorno.

Assim como os colegas Gunnar Bentz e Jack Conger, que deixaram o Brasil na noite da quinta-feira, 18, Feigen, em depoimento, responsabilizou o nadador Ryan Lochte pela versão mentirosa em relação à confusão. Ele também disse que foi Lochte que danificou um painel no posto, onde os nadadores tinham parado para urinar – e acabaram urinando fora do banheiro. O atleta afirmou ainda que depois da confusão o grupo foi impedido por homens armados de deixar o posto e contou que ofereceu, sem que lhe exigissem, US$ 20 para pagar os prejuízos. Um homem que falava inglês ajudou na negociação. Depois, os quatro voltaram de táxi à Vila dos Atletas.

Com o acordo, o Ministério Público abrirá mão de processar Feigen, que, segundo o noticiário, foi indiciado pela Polícia por falsa comunicação de crime. A investigação será arquivada, assim que o dinheiro for depositado. O atleta deixou o Juizado às 3h30 sem dar entrevistas.

