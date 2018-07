Nadadores aproveitam fim das provas para 'pegar sol' em Copacabana

Dois dias depois do fim das competições de natação dos Jogos Olímpicos do Rio, muitos nadadores que estiveram no Estádio Aquático seguem na cidade, agora para torcer por seus companheiros e fazer turismo. Nesta segunda-feira de sol na Cidade Maravilhosa, muitos estão nas areias da Praia de Copacabana.

Na ponta da praia, nas proximidades do Forte de Copacabana, acontece a prova feminina de maratona aquática do Rio-2016, a primeira da história olímpica disputada literalmente em águas abertas. E muitos nadadores vieram até Copacabana para torcer por seus compatriotas. Entre as delegações que estão em peso, destaque para Hungria, Canadá e Austrália.

Os canadenses, por exemplo, acompanharam de perto a largada e logo se arranjaram em um pedaço de praia. Tiraram os uniformes e, de biquíni ou sunga, aproveitam o sol carioca para "pegar uma cor". O mesmo fez um grupo de nadadores australianos, de bermudas na praia enquanto assistem às nadadoras no mar. Mas poucos se arriscaram a entrar na gelada água.

