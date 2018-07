Nardes diz que falhas no controle de fronteiras são preocupação para Rio-2016 O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), afirmou nesta quarta-feira que auditorias realizadas na área de segurança apontaram falhas no controle de fronteiras e na interação entre as secretarias estaduais de segurança pública. O alerta foi feito no Briefing Internacional de Segurança dos Jogos Olímpicos, que reúne autoridades estrangeiras de 78 países, e causou mal estar. A secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Miki, reagiu às críticas. "Nosso papel é maior do que qualquer vaidade", afirmou ela, para quem a Olimpíada ocorrerá em segurança.