Nas mãos de governadora, bandeira olímpica chega ao Japão para os Jogos de 2020

Depois de deixar o Rio de Janeiro, a bandeira olímpica desembarcou nesta quarta-feira (no horário japonês) em Tóquio, palco da Olimpíada de 2020. O objeto que é um dos principais símbolos do grande evento chegou nas mãos da governadora da capital japonesa, Yuriko Koike, que esteve presente na semana passada no Brasil e participou da cerimônia de encerramento dos Jogos de 2016, no domingo, no Maracanã.

Koike chegou ao Aeroporto Internacional de Tóquio em um dos dois aviões que trouxeram a delegação de dirigentes, autoridades e atletas japoneses que estiveram presentes na Olimpíada do Rio, onde o país oriental contabilizou 41 medalhas, sendo 12 delas de ouro, e terminou na sexta posição no quadro geral de nações.

A bandeira que traz os tradicionais cinco anéis olímpicos foi entregue para Yuriko Koike pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, e pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, durante a cerimônia de encerramento dos Jogos de 2016. Ela desceu as escadas do avião exibindo a bandeira com orgulho.

"Vamos trabalhar juntos com todos para realizar uma grande Olimpíada e uma grande Paralimpíada. Estou determinada a trabalhar duro para isso", afirmou Koike durante o discurso que proferiu logo após a sua chegada ao Aeroporto Internacional de Tóquio, onde ela fez questão de tremular a bandeira olímpica ao lado de outras autoridades.

O atleta Keisuke Ushiro, que participou da prova do decatlo nos Jogos do Rio, também desembarcou no Japão ao lado da governadora de Tóquio empunhando nas mãos a bandeira do Comitê Olímpico Japonês.

Os preparativos para a Olimpíada de Tóquio seguem a todo vapor, mas a cidade vem enfrentando uma série de problemas, entre eles o que envolveu o abandono do projeto do novo Estádio Olímpico, que foi considerado muito caro. Assim, a construção do local principal dos Jogos atrasou. Para completar, o logotipo oficial da Olimpíada chegou a ser trocado depois de o originalmente criado ser alvo de uma acusação de plágio que atingiu os seus idealizadores.

Eleita nova governadora de Tóquio no final de julho, Koike se comprometeu a examinar os custos dos preparativos da capital japonesa e evitar sobrecarregar os contribuintes com impostos, assim como disse que irá lutar para que as instalações construídas para a Olimpíada de 2020 não se tornem "elefantes brancos" e sim tenham o seu legado bem aproveitado para a cidade.