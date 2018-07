Natação australiana fica fora da abertura dos Jogos

Quatro anos depois do pior desempenho da natação australiana em uma Olimpíada desde os Jogos de 1992, os atletas do país foram informados que não poderão estar presentes na cerimônia de abertura do Rio-2016 para que possam estar bem preparados para as suas competições.

O chefe da comissão técnica da natação australiana, Jacco Verhaeren, disse nesta quarta-feira que os competidores não participarão da abertura oficial da Olimpíada em 5 de agosto, no Maracanã, porque o programa da natação prevê o início das competições no dia seguinte, com as primeiras finais já sendo disputadas à noite.

"Eu acredito que é importante ficarmos juntos como uma equipe", declarou Verhaeren. Ele destacou que os nadadores poderão participar da cerimônia de encerramento do Rio-2016.

Na Olimpíada de Londres, em 2012, os nadadores australianos conquistaram apenas uma medalha de ouro, o seu pior desempenho desde 1992. Depois do resultado considerado decepcionante para uma das potências do esporte, foram revelados vários casos de abuso, com consumo de bebidas alcoólicas, uso indevido de remédios e prática de bullying entre os competidores.