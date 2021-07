Natação brasileira fica fora de mais três finais nos Jogos Olímpicos de Tóquio

A natação brasileira somou mais quatro eliminações em três provas na manhã desta quarta-feira (horário de Brasília) nos Jogos Olímpicos de Tóquio, após as disputas das classificatórias do revezamento feminino 4x200, dos 200 metros medley masculino e dos 100 metros livre feminino.

Leia Também TEMPO REAL: Acompanhe tudo que acontece nos Jogos Olímpicos de Tóquio

A equipe feminina do revezamento ficou fora da final, ao terminar na quinta posição a primeira bateria com o tempo de 7min59s50, enquanto a Austrália liderou com 7min44s61. Os Estados Unidos venceram a outra eliminatória, com o tempo de 7min47s57.

Nos 200 metros medley masculino, Caio Pumputis foi o sexto colocado na sexta bateria com o tempo de 1min58s36, enquanto o norte-americano Michael Andrew foi o primeiro com 1min56s40. Vinicius Lanza venceu a segunda bateria com o tempo de 1min58s92, mas também ficou de fora da semifinal.

No feminino, Larissa Oliveira nadou os 100 metros livre em 55s53 e terminou a quarta bateria na sexta colocação. A finlandesa Fanny Teijonsalo, com 54s69, foi a primeira colocada.