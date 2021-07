Natasha Rosa fica em 9º, e chinesa bate três recordes no levantamento de peso da Olimpíada de Tóquio

Liberada de última hora para disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, a brasileira Natasha Rosa ficou em nono lugar em sua categoria, até 49 kg, no levantamento de peso na madrugada deste sábado (pelo horário de Brasília). A medalha de ouro ficou com a chinesa Zhihui Hou, que bateu três recordes olímpicos na mesma disputa.

Leia Também Acompanhe em tempo real tudo sobre a Olimpíada de Tóquio

Natasha levantou 78 kg no arranco e 95 kg no arremesso, totalizando 173 kg. Ela foi liberada para competir somente nesta semana pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em francês) após ser flagrada em exame antidoping. A brasileira cumpriu um mês de suspensão e foi liberada pelo tribunal, que aceitou os argumentos da sua defesa.

Seu teste havia apresentado hidroclorotiazida e eloraminofenamida, substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês), por serem diuréticos, que podem mascaras outras substâncias. A suspensão da brasileira foi confirmada em maio, às vésperas dos Jogos.

Mas a defesa alegou que ela havia consumido suplementos que tinham estas substâncias, mas que não estavam indicadas nos rótulos das embalagens. Neste sábado, ela fez sua estreia em Jogos Olímpicos. A pesista de 25 anos foi campeã sul-americana em 2019.

O ouro desta categoria ficou com Zhihui Hou, chinesa que brilhou neste sábado ao levantar 94 kg no arranco, 116 kg no arremesso, totalizando 210 kg. No arremesso, ela bateu o recorde olímpico três vezes, ao levantar 109 kg e 114 kg antes de alcançar os 116 kg. Sua marca no arranco e no total também são recordes olímpicos.

O pódio foi completado pela indiana Saikhom Mirabai, com a medalha de prata, e pela indonésia Cantikah Aisah, dona do bronze.