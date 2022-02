Nathan Chen bate recorde mundial do programa curto de patinação artística

O atleta Nathan Chen, dos Estados Unidos, bateu o recorde mundial do programa curto do individual masculino da patinação artística nesta terça-feira, 8, nos Jogos de Inverno em Pequim. Chen fez uma apresentação sem erros e atingiu 113.97 de nota, superando a maior marca até então de 111.82, do japonês Hanyu Yuzuru.

Com um sorriso confiante, Chen, de 22 anos, superou o seu mau desempenho de quatro anos atrás em Pyeongchang. A sua pontuação foi quase 20 à frente de Hanyu, o bicampeão olímpico que terminou na oitava colocação com a nota 95.15. Os japoneses Kagiyama Yuma e Uno Shoma terminaram nas segunda e terceira posições, respectivamente.

Tricampeão mundial, Chen ainda busca sua primeira medalha Olímpica individual. Em 2018, o atleta teve um desastroso programa curto em Pyeongchang que o deixou na 17º posição.

Em Pequim, no entanto, Chen liderou o programa curto por equipes na última sexta-feira, 4, com uma pontuação de 111,71, desempenhando um papel importante na conquista da medalha de prata para os EUA na categoria.

“Eu diria que foi bem próximo do meu melhor. Obviamente, sempre há coisas que você pode melhorar, sempre há coisas que você pode fazer um pouco melhor. Mas, no geral, estou muito feliz", disse Chen. /Reuters