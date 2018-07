Você sabia que nem sempre os melhores têm a chance de estar na Olimpíada? Nos Jogos Olímpicos é assim: cada modalidade determina o máximo de atletas de um mesmo país por prova. Por exemplo, pode esperar Usain Bolt e outros dois jamaicanos no pódio dos 100m rasos, mas no judô, ainda que as duas melhores do mundo no peso pesado sejam chinesas, só uma poderá estar ao Rio.

