Netinho perde no taekwondo e está eliminado dos Jogos Olímpicos de Tóquio

O brasileiro Edival Marques, conhecido como Edival Marques, estreou com derrota na disputa do taekwondo nos Jogos de Tóquio e está eliminado. Derrotado por 25 a 18 pelo turco Hakan Reçber nas oitavas de final da categoria até 68kg, ele teve de esperar pelo desfecho do algoz na competição para saber se poderia disputar uma repescagem. Com a derrota do turco para o britânico Bradly Sinden, o sonho do brasileiro acabou.

Conforme determina o regulamento, Netinho voltaria para a disputa, caso Reçber chegasse à final. Nesse cenário, o paraibano faria uma luta de repescagem contra o competidor eliminado pelo turco nas quartas de final, em duelo que levaria o vencedor para a disputa da medalha de bronze.

"Eu não esperava uma derrota. Mas ver aquele arco é muito significante para mim. Eu tatuei os aros em 2013 porque era meu sonho disputar. Eu esperava ir para final, ser campeão porque meus carrascos tinham caído. Fiquei triste", disse o lutador em entrevista ao canal SporTV.

Netinho percebeu que a luta seria difícil logo nos primeiros momentos do primeiro round, quando saiu perdendo por 2 a 0. Depois disso, acertou um chute na cabeça do adversário e conseguiu a virada para 3 a 2, mas essa foi a última vez que ele esteve em vantagem no placar. O turco reagiu e venceu o round por 8 a 3.

A diferença diminuiu no segundo round, quando o brasileiro conseguiu uma atuação mais equilibrada, ainda que não tenha sido o suficiente para evitar sair novamente em desvantagem, dessa vez perdendo por 16 a 14. No round final, Recber voltou a abrir uma diferença maior e venceu por 25 a 18.

Medalhista de ouro da última edição dos Jogos Pan-Americanos, no Peru, em 2019, Netinho foi campeão Pan-Americano de taekwondo um ano antes, em 2018. Além disso, foi bronze no Grand Prix Chiba, no de Moscou e também no Grand Prix Taoyuan.