Neymar chora e repete frase de Zagallo ao rebater críticos: 'Vão ter que me engolir'

Principal alvo de críticas nos Jogos Olímpicos, Neymar conseguiu a redenção na final contra a Alemanha neste sábado, no Maracanã. Marcou o gol durante o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na decisão por pênaltis fez a cobrança derradeira que garantiu o inédito ouro olímpico para a seleção brasileira de futebol.

Depois de desabar no gramado e soluçar ao tirar o enorme peso das costas, o capitão do time mandou um recado para os que duvidaram de sua capacidade, reeditando a frase de Zagallo logo após conquistar o título da Copa América de 1997, então como técnico da seleção brasileira. "É uma das coisas mais felizes que aconteceram na minha vida. Fazer o quê? Vão ter que me engolir", afirmou, em entrevista para a TV Globo na beira do gramado.

Durante a campanha brasileira até a decisão, Neymar foi bastante contestado. No empate sem gols com o Iraque na primeira fase, os torcedores gritaram o nome de Marta nas arquibancadas. Nas redes sociais, a imagem de um garoto, de costas, com o nome de Neymar riscado na camisa da seleção brasileira e Marta escrito por cima viralizou.

O camisa 10, no entanto, se conteve. "Tenho muita coisa para falar, mas ainda não encontrei palavras. Só tenho que agradecer a família, meus amigos, companheiros... No começo fomos muito criticados. Falaram da gente e respondemos com futebol. E é isso que a gente vai fazer sempre. Responder com futebol", ressaltou.

O zagueiro Marquinhos seguiu o tom de rebater os críticos e lembrou de uma das frases clichês do futebol para comemorar a conquista. "Os humilhados foram exaltados", disse. "Vivemos momentos difíceis. Tinha uma pressão muito grande. Apesar da pouca idade, tivemos confiança no trabalho e demos a volta por cima", completou.

PARTICIPE