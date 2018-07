Neymar sonha com 1º ouro olímpico do futebol brasileiro

Maior expoente do futebol brasileiro na atualidade, Neymar é considerado nome certo na relação de três jogadores com mais de 23 anos para defender a seleção nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Empolgado com a possibilidade de vestir a camisa do Brasil na competição, o atacante do Barcelona declarou que realizará um sonho se conseguir conquistar a inédita medalha de ouro para o futebol do País, ainda mais atuando em casa.

"Eu acho que tudo serve de aprendizado e, se o Brasil ainda não conquistou essa tão sonhada medalha de ouro no futebol, é porque a nossa vez ainda não tinha chegado. Espero poder fazer parte desse grupo e trazer esse título para os brasileiros, ainda mais jogando em casa. E vencer no Maracanã seria algo incrível, inesquecível e podem ter certeza que vamos dar o nosso melhor dentro de campo para que isso aconteça", disse Neymar em entrevista ao site da Olimpíada de 2016.

Caso seja mesmo convocado, a Olimpíada do Rio será a segunda edição do evento com a participação de Neymar. Em 2012, o atacante fez parte do grupo que disputou os Jogos de Londres e acabou ficando com a medalha de prata ao perder a decisão para o México. E Neymar garante que guarda boas lembranças daquela experiência.

"Vestir a camisa da seleção brasileira é algo indescritível e, para mim, traz sempre uma lembrança incrível. Ainda mais em Londres, que foi a primeira vez que disputei os Jogos Olímpicos, então com certeza me marcou muito. Algo que vou lembrar pelo resto da vida", afirmou.

A Olimpíada do Rio pode ser o terceiro torneio em curto espaço de tempo a ser disputado por Neymar pela seleção dentro do Brasil. Em 2013, ele foi campeão da Copa das Confederações, enquanto no ano passado fez parte do grupo que terminou a Copa do Mundo na quarta posição. E atuar em casa aumenta a motivação de Neymar.

"Já me imagino jogando os Jogos Olímpicos no meu país. Disputar os Jogos Rio 2016 seria a realização de um sonho, com certeza. Tive a oportunidade de disputar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo no Brasil. Agora só faltam os Jogos Olímpicos. Vai ser uma alegria muito grande poder participar", comentou.

Além de faturar a medalha de ouro em 2016, Neymar sonha em ver de perto as provas com participação do astro jamaicano Usain Bolt. "Queria muito ver a prova do Bolt, sou fã dele. E também quero muito ver o Brasil no vôlei, basquete, natação e judô", disse o atacante, que também espera ficar na Vila Olímpica, ao contrário do que aconteceu nos Jogos de 2012.

"Em Londres, não ficamos com os outros atletas e acho que deve ser um clima muito diferente, até porque admiro muitos atletas brasileiros e ter esse contato seria maravilhoso", completou Neymar, principal esperança do Brasil para enfim conquistar a inédita medalha de ouro no futebol.