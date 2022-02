Jogos de Inverno: Nicole Silveira fica em 14º lugar após estreia no skeleton

A brasileira Nicole Silveira estreou no skeleton feminino dos Jogos de Inverno 2022 nesta sexta-feira, 11, e alncaçou a 14ª colocação após duas descidas.

Na primeira batida, Nicole teve um tempo de 1min02s58 e ficou no top 10. A canadense Mirela Rahneva, líder da primeira bateria, foi apenas 55 centésimos mais rápida que a brasileira.

Já na segunda descida, Nicole ficou com o tempo somado de 2min5s53, 1s19 mais lenta que a australiana Jaclyn Narracott, liderança do dia.

A classificação final será no próximo sábado, 12, com mais duas descidas. Os tempos das quatro descidas serão somados.

Apenas as que ficaram entre as 20 primeiras posições nas três primeiras descidas poderão competir na batida final. A bateria 3 está prevista para às 9h20 e a bateria 4 para às 10:55 (horário de Brasília) do próximo dia 12.

Primeira representante brasileira no skeleton nos Jogos Olímpicos de Inverno, a gaúcha reúne expectativas de conseguir o melhor resultado brasileiro em Pequim. Nicole, que reside no Canadá desde pequena, já passou por diversas modalidades e está no skeleton há apenas quatro anos, período em que conseguiu se tornar Campeã da Copa América e ficar no top 10 em uma etapa da Copa do Mundo.