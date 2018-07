Ninguém atira tão bem quanto Jin Jong-oh

O tiro é a modalidade na qual o esporte brasileiro obteve seu primeiro pódio nos Jogos Olímpicos. O tenente do exército Guilherme Paraense foi o primeiro esportista do País a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, feito conseguido nos Jogos de Antuérpia-1920, na modalidade tiro rápido.

Detalhe: Paraense e mais sete companheiros viajaram 27 dias para participar dos Jogos e ainda tiveram parte de sua munição e armamento roubados. Mesmo assim, ele teve motivação e perseverança para acertar a “mosca” no último tiro.

O número de provas de tiro esportivo começou com 21 modalidades em 1920. Em 1928, não fez parte dos Jogos, mas em 1932 voltou com duas. As mulheres começaram a competir em 1968, mas juntamente com os homens. Provas femininas só surgiram em Los Angeles-1984.

A primeira mulher a ganhar uma medalha no tiro foi Margaret Murdock, em Montreal-1976, com carabina de três posições.

Na atualidade, o tiro possui um “Pelé”. Ninguém no mundo atira melhor que o sul-coreano Jin Jong-oh, tricampeão mundial e tricampeão olímpico. Aos 36 anos, sua participação no Rio é dada como certa para obter mais um triunfo na pistola 10 m e 50m. Em 2014, Jin Jong-oh teve um desempenho sensacional no Mundial de Granada, quando somou quatro medalhas de ouro. Ele soma sete medalhas em Mundiais, 4 em Copa dos Mundo, além de 18 em competições asiáticas. De lá para cá, o coreano esteve sumido, mas dizem que ele se prepara para chegar ao Rio pronto para o tetra. (Wilson Baldini Jr.)