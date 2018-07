Gols de Jefinho mostram por que ele é o 'Neymar' no futebol de 5; confira

O jogo é elegante. Bola dominada, atletas fazendo fila a dribles, jogadas sempre com a cabeça erguida, gols invariavelmente bonitos. O futebol de 5, praticado por cegos, é de alta qualidade, principalmente quando se trata da seleção brasileira, que venceu as três primeiras competições nos Jogos Paralímpicos do Rio e agora encaminha sua classificação para o tetra. Na última quinta, o Brasil superou a China por 2 a 1 em uma das semifinais da competição, resultado que garantiu o time para a decisão, que será disputada amanhã.

Na modalidade, apenas os goleiros não são cegos. A bola possui guizos internos para que os jogadores que correm pelo gramado sintético possam localizá-la. Por isso, o silêncio da torcida precisa ser total, na contramão do que acontece nos estádios. Mas isso tem sido uma dificuldade no Rio-2016. É difícil para o torcedor brasileiro não soltar um grito de apoio no meio do jogo, vibrar com uma jogada bem executada e, principalmente, não xingar o árbitro em alguma marcação duvidosa.Contra os chineses, o duelo foi duro. Um dos principais nomes do Brasil, Ricardinho foi atingido no rosto, sofreu corte e sangrou, ficando a maior parte do tempo fora da partida.

Jefinho scores a beauty for Brazil! He dribbles past the whole China team to equalise in the #football5 semi-final! https://t.co/SjUgKU2unq — snap: paralympics (@Paralympics) 15 de setembro de 2016

Na ausência dele, quem chamou a responsabilidade foi o outro craque da equipe, Jefinho. O atacante das arrancadas desenfreadas ao ataque marcou dois golaços e foi o grande nome da vitória de virada do Brasil.

A atuação de gala de Jefinho foi reconhecida pelo público, que no fim da disputa gritou em coro: “ah, o Jefinho é melhor do que o Neymar”. Só que não.

O atacante saiu feliz com o reconhecimento, mas não quis comentar a comparação com o principal nome do futebol brasileiro na atualidade.

“Ele é excelente, é nosso principal jogador, mas o nosso futebol é muito diferente do dele, com outras características”, avaliou Jefinho. “O pessoal costuma me comparar e ao Ricardinho com ele. Eu me senti muito feliz quando ouvi isso. Sinal que a gente fez um bom trabalho.”

Com a vitória, o Brasil se mantém invicto em Jogos Paralímpicos. A modalidade é disputada desde Atenas-2004. De lá para cá, só deu Brasil. Sábado, Jefinho e companhia têm a chance de manter essa escrita por mais quatro anos, até o Japão-2020.