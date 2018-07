Norte-americanas faturam 3º título seguido por equipes no Mundial de Ginástica

As norte-americanas terminaram o dia com o total de 181.338 pontos, muito à frente da China, que somou 176.164 e ficou com a prata, e da Grã-Bretanha, bronze com 172.380. Desta forma, confirmaram a condição de favoritas para os Jogos Olímpicos do Rio, no ano que vem.

A equipe brasileira sequer foi à final, terminando em nono na fase de classificação. Bem diferente do resultado das norte-americanas, que já haviam liderado a primeira fase da competição. Com o ouro desta terça, elas repetiram o feito de Tóquio, em 2011, e Antuérpia, em 2013 - na edição de Naning, em 2014, não houve disputa por equipes.

Simone Biles foi quem liderou a equipe, sendo a melhor no salto (15.966), na trave (15.200) e no solo (15.733). Campeãs olímpicas, Gabby Douglas e Aly Raisman também corresponderam às expectativas, cravando, respectivamente, a melhor nota nas barras assimétricas e a segunda melhor no solo. Madison Kocian, Maggie Nichols e Brenna Dowell completaram o bom serviço norte-americano.