Nós, surfistas, realizamos um sonho em estar na Olimpíada

Se você quiser ser surfista profissional, você vai terminar a vida empurrando carroça e catando lixo nas ruas. Essa cena aconteceu no Recife, Pernambuco, no ano de 1981. Nessa época não existia internet nem telefone celular. As informações demoravam para chegar, o surfe tinha uma imagem ruim, marginalizada, associada com drogas e vagabundos. Eu era apenas um jovem adolescente conversando com o meu grande herói, a minha maior referência, meu pai. Escutei aquela frase algumas vezes.

Leia Também Gabriel Medina leva susto, mas ganha bateria e também vai às oitavas no surfe

Meu pai me amava muito, queria me proteger e tinha muita preocupação com relação ao meu futuro. Foi naquele momento que percebi que as maiores ondas que eu iria surfar na minha vida estavam fora d’água. Hoje, 40 anos depois, me lembro daquela cena e vejo o quanto ela me motivou.

Nos anos 80, o Brasil vivia um boom no nosso esporte. O mercado das surfwears estava em crescimento. Com isso, as Surf Shops estavam nascendo e se fortalecendo em todos os cantos do País. Com todo esse movimento, o investimento em campeonatos e atletas era cada vez maior. Nasceram as associações, os clubes, eventos estaduais e regionais até a realização do primeiro circuito profissional brasileiro em 1987.

Em 2016, durante os Jogos no Rio, o surfe foi aceito como esporte olímpico. Eu me lembro desse dia até hoje. Parecia um sonho. O nosso esporte finalmente iria fazer parte do maior evento esportivo do planeta.

Se não fosse pela pandemia, esse sonho já estaria realizado. Mas nós, surfistas, sabemos esperar e estamos acostumados a ficar sentados por horas à procura da onda perfeita. E essa onda chegou na hora certa.

Durante todos esses anos de desenvolvimento do esporte, o surfe brasileiro vem superando obstáculos e desafios. Nos tornamos a nação número 1 do surfe mundial. A cena perfeita: nós somos os melhores do mundo e temos os melhores atletas. O melhor time na primeira Olimpíada da história do nosso esporte. E, para completar, quem surfa sabe, as condições nas quais as provas estão sendo disputadas, na praia de Tsurigasaki, a 100 km de Tóquio, são bem parecidas com as quais nós, brasileiros, aprendemos a surfar. São ondas que quebram sobre fundos de areia, os famosos Beach Breaks. Esse tipo de formação de ondas é o mais encontrado no Brasil. Nossa base de surfe foi construída nessas condições.

A festa promete ser grande. Mas aí é que está o perigo. Quando você é o grande favorito, tem a melhor equipe, as expectativas são enormes também. Nosso time está muito bem preparado, mas nunca sentimos a pressão dos Jogos Olímpicos antes.

De qualquer forma, nesta Olimpíada, não se tratam de conquistas individuais de atletas. É importante lembrar que o surfe e o skate chegam à Olimpíada com a finalidade de rejuvenescer a imagem dos Jogos.

As limitações culturais foram superadas com as atitudes profissionais construídas por esses excelentes atletas durante todas essas gerações que antecederam a Brazilian Storm. No meu ponto de vista, mais importante do que uma medalha, é a oportunidade que estamos tendo de compartilhar nossos valores, nossa essência, nossa cultura. Um estilo de vida saudável, que preza pela sustentabilidade, qualidade de vida e respeito pelo meio ambiente, a tudo e a todos!

Mas que a gente quer e merece uma medalha de ouro é fato! Vamos juntos torcer muito pelo surfe brasileiro!