Novo lote de ingressos do Rio-2016 inclui finais do tênis e do handebol

A tarde do feriado de Corpus Christi promete ser agitada para quem ainda busca bons ingressos para os Jogos Olímpicos do Rio. Ao meio-dia desta quinta-feira começa a venda de um novo lote de entradas, desta vez com concorrência que promete ser muito alta. Entre os eventos com ingressos disponíveis estão semifinais e finais do tênis.

O tênis tem no total 33 sessões, entre 6 e 14 de agosto. Diferente do que acontece em outras modalidades, com um ingresso só o torcedor pode assistir três finais no dia 14, domingo. Ou três disputas por medalhas (incluindo a final feminina de simples) no sábado. Cada um desses tíquetes custa ao menos R$ 220.

Nesta quinta-feira, apenas não serão comercializados ingressos para cinco sessões, todas elas nas quadras de número 3 e 9, auxiliares aos palcos principais. O Comitê Rio-2016 não explicou os motivos dessa exceção.

O lote desta semana - toda quinta-feira ao meio-dia novos tíquetes ficam disponíveis - inclui, além do tênis, também o handebol. Com a definição da tabela de jogos, já é possível comprar ingressos para jogos específicos. Uma boa escolha é o duelo entre Brasil e a bicampeã olímpica Noruega, logo na manhã do dia 6 de agosto, sábado. Esse ingresso, a partir de R$ 70, também dá direito a assistir a Holanda x França.