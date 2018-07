Natação, basquete e atletismo tem novo lote de ingressos

Três dos esportes mais badalados dos Jogos Olímpicos terão novo lote de ingressos liberado nesta quinta-feira. A partir das 12 horas, uma nova carga de bilhetes para as finais de basquete, atletismo e natação, que haviam sido dados como esgotados, será colocada à venda no site do Comitê Rio-2016 (www.rio2016.com/ingressos). Haverá ingressos para todas as categorias de preços.

A grande novidade está no basquete. Com a definição dos grupos na Olimpíada, o comprador já poderá adquirir as entradas para os jogos de interesse, sem depender da sorte para escolher um grande confronto. Quem quiser acompanhar os jogos da seleção dos Estados Unidos, o chamado "Dream Team", por exemplo, já saberá o caminho da equipe nos Jogos do Rio.

Dentre os três esportes que terão novos bilhetes disponíveis, a plataforma de ingressos do Rio-2016 só oferecia entradas para as fases preliminares de basquete e atletismo até o fim da tarde desta quarta-feira. A natação estava totalmente esgotada. Na tarde desta quinta será possível adquirir ingressos também para as provas de classificação.

Os bilhetes para o basquete variam entre R$ 50 e R$ 1.200, dependendo da fase. Os jogos do feminino são mais baratos. Já as provas de atletismo terão bilhetes entre R$ 100 e R$ 1.200. Na natação, a entrada mais barata custa R$ 160 e a mais cara, R$ 900. Os novos lotes estão sendo possíveis graças à liberação de uma reserva técnica, que o Rio-2016 tem colocado à venda todas as quintas-feiras desde o início do mês passado. O comitê explicou que os lugares nas arenas aguardavam definições sobre estruturas temporárias ou de áreas de transmissão. Além disso, com as definições dos classificados para os Jogos, alguns comitês olímpicos nacionais têm devolvido parte dos ingressos.