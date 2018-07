Número 1 do mundo, Marcelo Melo fica fora do evento-teste do tênis A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) anunciou nesta segunda-feira os atletas que vão participar do chamado ''Brasil Masters Cup 2015'', evento que servirá como evento-teste do tênis para os Jogos Olímpicos do Rio-2016, entre 10 e 12 de dezembro. O torneio, no Centro Olímpico de Tênis da Barra, na Zona Sul do Rio, será realizado em parceria entre o Comitê Organizador do Rio-2016, a CBT e o Governo do Rio.