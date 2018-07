Número de torcedores com deficiência cresce

Não foi apenas dentro das quadras, campos e piscina que a pessoa com deficiência se fez presente nos Jogos Paralímpicos do Rio. Nas arquibancadas, o número de torcedores com algum tipo de necessidade especial proporcionalmente dobrou em relação à Olimpíada. Foram mais de 20 mil ingressos vendidos entre as 300 sessões esportivas realizadas.

A maior parte desses bilhetes (38%) foi destinado a cadeirantes, seguido de obesos (16%), e deficientes visuais ou auditivos (2% cada). O restante (42%) foi vendido aos acompanhantes dessas pessoas.

O Rio-2016 ofereceu uma série de serviços, como carrinhos de golfe adaptados para o transporte de cadeirantes e um serviço que ganhou o nome de “Comentário Esportivo Descritivo”, para que deficientes visuais pudessem acompanhar as disputas.

“A gente queria muito que os Jogos fossem para todo mundo, para que a pessoa com deficiência saísse de casa e viesse assistir às competições. A gente quer que ela crie esse hábito”, disse Mariana Melo, gerente geral de Integração Paralímpica do Rio-2016. “A cidade também melhorou muito. A gente sabe que ainda não está perfeito, porque não se pode fazer tudo em sete anos, mas estamos no caminho certo.”