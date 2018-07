O encontro de duas feras precoces das artes marciais

As artes marciais são uma novidade para grande parte dos alunos da sexta série do Colégio Equipe, em Higienópolis (Centro), São Paulo, que tiveram no começo da tarde desta terça-feira uma clínica com a multicampeã Danielle Zangrando. Mas não para Samuel Ballinger, de 11 anos, que está entre os destaques precoces da Federação Paulista de Judô.

"Desde a primeira vez que eu vi, eu me apaixonei pelo judô. Larguei o futebol. Agora eu treino de duas a três vezes por semana", contou o menino, tentando controlar a ansiedade, em uma de suas primeiras entrevistas para a imprensa durante o evento do "Esporte em Ação".

Samuel pratica judô desde os seis anos. Ele disputou no último sábado o Campeonato Paulista Fase Regional Aspirantes - Capital, no São Paulo Futebol Clube. Terminou em segundo lugar na categoria Meio Médio Sub-13, pela Associação Brasileira Hebraica de São Paulo.

O encontro com a multicampeã Danielle Zangrando, primeira mulher brasileira medalhista em mundial de judô, aos 16 anos, foi especial. Ela demonstrou golpes que lhe renderam medalhas e posou para fotos com Samuel e os demais pré-adolescentes.

"Foi um dos melhores momentos da minha vida. E apesar de a gente não ter aqui na escola, os meus amigos também amam o judô", comentou o garoto.

Quem também aproveitou bastante foi Julia Valente, de 12 anos, que foi ao tatame em uma atividade lúdica. De joelhos, ela tentou se desvencilhar e pegar uma colega pelo pé.

"Eu já tinha feito o judô com o meu irmão e não gostei muito. Optei pela ginástica. Mas hoje fiquei bem mais estimulada. Achei engraçado e vou assistir nos Jogos Olímpicos pela tv", disse a menina.