Parque Olímpico da Barra alcança 92% de execução de suas obras

As obras do Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, atingiram 92% de execução. A informação é da prefeitura do Rio, que nesta sexta-feira divulgou um novo balanço sobre o local que sediará 16 modalidades olímpicas e nove paralímpicas nos Jogos do próximo ano.

Dentre as instalações que estão sendo erguidas no parque, as mais próximas da conclusão são o Centro Internacional de Transmissão (IBC, na sigla em inglês) e a Arena Carioca 3 (que abrigará as competições de esgrima e tae kwon do na Olimpíada, além do judô na Paralimpíada). As duas obras atingiram índice de 97% de execução. O mesmo porcentual de construção tem a Vila dos Atletas, localizada próxima ao parque.

Na ponta oposta está o velódromo (70% de conclusão) e o centro de tênis (80%). Na quarta-feira, a prefeitura do Rio divulgou imagens da quadra de tênis já pintada, mas a arena ainda passa por obras, sobretudo nas arquibancadas. Em dezembro, o local receberá o evento-teste da modalidade.