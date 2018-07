Olimpíada anuncia novos ingressos para cerimônias e finais do atletismo

O Rio-2016 irá liberar a partir do meio-dia desta quinta-feira um novo lote de ingressos com alguns dos bilhetes mais concorridos dos Jogos. Segundo o comitê, haverá novas entradas para as cerimônias de abertura e encerramento e finais do atletismo, incluindo as provas de 100m, 200m e revezamento 4x100m masculino, que deverão contar com a presença do jamaicano Usain Bolt.

O novo lote traz bilhetes para áreas mais caras dos estádios. O ingresso mais em conta, ao custo de R$ 260, é para a final dos 200m. Já o mais caro, para a cerimônia de abertura, chega a R$ 4.600. As entradas estarão disponíveis no portal de ingressos do comitê organizador - www.rio2016.com/ingressos.

Até o momento, o Rio-2016 anunciou ter vendido quatro milhões de entradas para os Jogos do Rio. O número representa 67% do total que está em circulação, seis milhões. A carga prevista para a Olimpíada é 7,5 milhões de bilhetes, mas, segundo o comitê, 1,5 milhão de ingressos estão esperando como "reserva técnica".

INGRESSOS:

Cerimônia de Abertura

Sexta-feira, 05 de agosto, 2016

19h15 - 23h

Ingressos de R$ 600 a R$ 4600

Cerimônia de Encerramento

Domingo, 21 de agosto, 2016

19h15 - 23h

Ingressos de R$ 600 a R$ 3000

Atletismo - Final dos 100m masculino

Domingo, 14 de agosto, 2016

20h20 - 22h30

Ingressos de R$ 350 a R$ 1200

Atletismo - Final 200m masculino

Quinta-feira, 18 de agosto, 2016

18h35 - 22h35

Ingressos de R$ 260 a R$ 900

Atletismo - Final do revezamento 4x100 masculino

Sexta-feira, 19 de agosto, 2016

20h10 - 22h45

Ingressos de R$ 350 a R$ 1200

PARTICIPE

Quer saber tudo dos Jogos Olímpicos do Rio? Adicione o número (11) 99371-2832 aos seus contatos, mande um WhatsApp para nós e passe a receber as principais notícias e informações sobre o maior evento esportivo do mundo através do aplicativo. Faça parte do time "Estadão Rio-2016" e convide seus amigos para participar também!