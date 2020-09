Olimpíada de Tóquio terá casa para promover conscientização sobre homofobia e direitos LGBTQ

A cidade de Tóquio irá reabrir um centro para promover a conscientização sobre homofobia e os direitos LGBTQ antes e durante os Jogos Olímpicos, que irão ocorrer em 2021 após serem adiados por conta da pandemia do novo coronavírus. A 'Pride House' (Casa do Orgulho) irá funcionar de forma permanente a partir do próximo dia 11 de outubro.

"A Pride House Tokyo visa a educar o mundo e também o Japão sobre as dificuldades que a comunidade LGBTQ tem de praticar e desfrutar de esportes. Também quer ajuda a criar um espaço seguro para a comunidade", afirmaram os administradores da casa, em comunicado divulgado nesta segunda-feira. O centro será o primeiro do tipo a contar com o apoio do COI (Comitê Olímpico Internacional).

Diretor de uma organização que apoiou a criação da Pride House, Gon Matsunaka, acredita que o Japão ainda tem um longo caminho a ser percorrido na questão dos direitos das pessoas LGBTQ.

"Muitas pessoas pensam que o Japão é um defensor dos direitos humanos, mas na verdade não existem leis para proteger as pessoas LGBTQ. A sociedade está repleta de preconceito, discriminação e assédio em relação à comunidade LGBTQ", comentou.

"Embora tenhamos que mudar a arena esportiva, também esperamos que a Pride House possa ajudar a mudar a sociedade como um todo", completou Matsunaka, em entrevista à agência de notícias Reuters.

Os Jogos de Tóquio estão previstos para começar oficialmente em 23 de julho e durar até 8 de agosto de 2021. Recentemente, o vice-presidente do COI, John Coates, afirmou que o evento irá acontecer 'com ou sem covid-19'.