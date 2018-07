A Olimpíada do Rio também é sinônimo de amor. Algumas pessoas receberam um pedido especial durante o maior evento esportivo do planeta, o casal mais recente, que protagonizou uma cena romântica em solo carioca, foi a canoísta Sabrina Hering e seu namorado. Logo depois de conquistar a medalha de prata no caiaque quádruplo (K4) de 500 m, a alemã foi pedida em casamento e ficou emocionada. Quem estava presente no Estádio da Lagoa fez sua parte ao soltar os gritos de "beija, beija", para o casal.

PRATA COM GOSTO DE OURO

Esse não foi o primeiro e parece que não será o último pedido de casamento durante dos Jogos, a chinesa Zi He também disse 'sim' na Rio-2016, minutos após conquistar a medalha de prata durante a competição dos saltos ornamentais. O saltador Kai Qin roubou a cena após a entrega das medalhas, esperou sua namorada sair do pódio para encarar a surpresa e ganhou os aplausos do público presente no Centro Aquático Maria Lenk.

PREMIAÇÃO COM NOIVADO

Uma brasileira também deixou sua marca romântica, Izzy Cerullo foi pedida em casamento pela voluntária Marjorie Enya após a premiação do rúgbi feminino. A partida entre Austrália e Nova Zelândia terminou de maneira especial quando a gerente de serviços resolveu pegar o microfone e fazer o pedido. Como não havia anel de compromisso, Marjorie improvisou amarrando uma faixa amarela no dedo da noiva.

PEDIDO SOBRE GRAMA

O goleiro da seleção brasileira de hóquei sobre grama perdeu para a Austrália por 9 a 0, mas não deixou a derrota impedir a festa nas arquibancadas da Rio-2016, ele virou para a torcida e fez um pedido de casamento: "Malu, quer casar comigo?", os torcedores aplaudiram a atitude e a namorada Maria Luiza Gil, jornalista da RBS TV, ficou emocionada ao dizer 'sim'.

'PODEMOS NOS CASAR AGORA?'

A atleta britânica Charlotte Dujardin conquistou o ouro olímpico na prova de adestramento individual e sua felicidade foi em dose dupla durante a comemoração. O noivo Dean Golding colocou em sua camiseta a mensagem: "Podemos nos casar agora?", o que deixou a amazona surpresa quando dava a volta da vitória.

CERIMÔNIA INESQUECÍVEL

A cerimônia de abertura marcou a vida de um casal na arquibancada do Maracanã. Os médicos Marcelo Côrtes e Thaís Abizaid viveram um momento inesquecível. Ele, carioca, conseguiu um ingresso de última hora para acompanhar sua namorada na Abertura, com a emoção da festa, se ajoelhou e pediu Thais em casamento.

REVEZAMENTO DA TOCHA COM 'FINAL FELIZ'

A passagem da tocha olímpica por São Luís teve o seu 'final feliz', o maranhense Romeu Matos pediu sua namorada Samya Taliani Silva em casamento durante o revezamento. A consultora de vendas foi surpreendida com uma declaração "Samya, quer casar comigo?" escrita no cartaz, que veio acompanhado de uma aliança nas mãos do namorado.

'ELE DISSE SIM'

O atleta britânico Tom Bosworth participou da competição de atletismo e não conquistou medalha na Rio-2016, mas garante que ganhou a reposta mais importante da sua vida ao fazer um pedido de casamento nas areias do Rio de Janeiro. "Ele disse sim", publicou em seu twitter após seu namorado Harry Dineley aceitar.