Olimpíada ou Olimpíadas de Tóquio? Entenda a diferença

Muita gente esteve prestes a escrever a palavra “Olimpíada” e parou para pensar se deveria utilizar a palavra no singular ou no plural. Afinal, foram as Olimpíadas ou a foi a Olimpíada de Tóquio 2020, adiada para 2021? A quantidade de gente que se confunde com isso é bem maior do que muita gente pode imaginar.

O certo é Olimpíada de Tóquio ou Olimpíadas de Tóquio?

De acordo com a norma culta da língua portuguesa, deve-se utilizar “Olimpíada”, no singular, quando o que estiver a ser referido for um evento olímpico, e não vários. Por exemplo: “O Comitê optou por adiar a Olimpíada de Tóquio”. Caso a palavra estivesse escrita no plural, a frase estaria inadequada, já que Tóquio sediará apenas um evento, a olimpíada, e não várias.

Por outro lado, sua forma no plural é utilizada quando o que estiver a ser referido for mais de uma edição do evento. Por exemplo: “As Olimpíadas já foram palco de grandes conquistas”. Nesse caso, a utilização da palavra, no plural, é adequada, pois trata-se de uma gama de outras olimpíadas, que já aconteceram.

Em relação a utilização do termo Jogos Olímpicos, este é no plural, porque se refere aos jogos que serão realizados na Olimpíada. Todas partidas realizadas na competição é um "jogo olímpico".