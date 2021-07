Organização da Olimpíada de Tóquio registra 71 casos de coronavírus

Os organizadores da Olimpíada de Tóquio revelaram nesta terça-feira que 71 pessoas tiveram resultado positivo no teste para coronavírus. O total inclui 31 pessoas que foram ao Japão para competir ou trabalhar nos Jogos, que começam sexta-feira. Um dos 13 novos casos adicionados ao total oficial inclui um "pessoal preocupado com os Jogos” - uma categoria que inclui oficiais de equipe e funcionários de esportes - em Tóquio, que não está hospedado na Vila Olímpica.

Outros casos recentemente relatados espalhados pelo Japão incluem empreiteiros dos Jogos e um voluntário, cujas identidades não foram reveladas. Os últimos casos entre atletas foram de uma ginasta norte-americana e um jogador de vôlei de praia checo, adicionados nesta terça-feira à contagem oficial de pessoas credenciadas para as Olimpíada, que tiveram resultado positivo para covid-19 este mês. Eles estão isolados.

Os testes positivos para a ginasta dos Estados Unidos, Kara Eaker, e o membro da equipe checa, Ondrej Perušic, foram anunciados na segunda-feira. Eaker estava em um campo de treinamento na prefeitura de Chiba e Perušic ficou na Vila Olímpica na Baía de Tóquio.

Ambos entraram em quarentena por 14 dias, segundo os organizadores. Esse período inclui todos os três jogos agendados para Perušic com o parceiro David Schweiner. O Comitê Organizador vai acompanhar de perto todos esses casos. Cada um novo que surge, novas informações são repassadas para as delegações e seus atletas no sentido de seguir os protocolos de segurança. O presidente do COI repete que os Jogos terão segurança em relação à covid-19.