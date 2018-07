Organização conta 375 mil ingressos vendidos para o Pan de Toronto

A 56 dias do início dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, o Comitê Organizador contabiliza em torno de 375 mil ingressos vendidos. A cerimônia de abertura, que contará com um espetáculo do Cirque de Soleil, está entre os eventos preferidos do público. As finais de futebol, basquete e beisebol, todos na categoria masculina, foram as provas mais solicitadas pelos torcedores. Outros esportes populares são: badminton, ciclismo de pista e hispimo (salto).

"Na maioria dos casos ainda há muitos ingressos para a fase preliminar dos jogos, em diversos esportes, mas nós estamos incentivando as pessoas a fazerem os seus planos o mais rápido possível", afirma Teddy Katz, diretor de relações com a mídia e porta-voz chefe de Toronto-2015. Desde 15 de setembro de 2014, 1,4 milhão de entradas para o Pan, entre 10 e 26 de julho, e para o Parapan, de 7 a 15 de agosto, estão à disposição.

Os ingressos mais baratos custam CA$ 20 (cerca de R$ 50) - meia-entrada a CA$ 10 (R$ 25) para pessoas com menos de 16 anos e mais de 65). Por esse valor, é possível acompanhar jogos de handebol, vôlei de praia, hóquei sobre grama e diversas outras modalidades durante a primeira fase. De acordo com a organização, 75% dos bilhetes são comercializados a CA$ 45 (R$ 112) ou menos. Quem quiser acompanhar o pontapé inicial do evento, vai ter de desembolsar CA$ 350 (R$ 872).

O número total de vendas ainda está abaixo do obtido com os 500 mil para o Pan de Guadalajara, em 2011. Na época, a organização disponibilizou um milhão de tíquetes. Natação, ginástica, atletismo e pentatlo foram os primeiros a esgotarem. O vôlei, esporte preferido pelos brasileiros na primeira fase de vendas para a Olimpíada do Rio, em 2016, não está entre os mais cobiçados.

O orçamento dos Jogos Pan-Americanos previsto é de CA$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 3,5 bilhões), sendo 35% sob responsabilidade do governo federal, 35% do governo provincial, 20% do governo municipal e 10% de patrocinadores corporativos, venda de ingressos e receitas. A cidade de Toronto, localizada na província de Ontário, espera receber mais de 6 mil atletas de 41 países, que competição em 36 esportes (52 disciplinas). Foram convocados ainda 23 mil voluntários para trabalhar durante a disputa.