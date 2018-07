Organizações dos Jogos de Tóquio-2020 e Paris-2024 assinam acordo de cooperação

As entidades responsáveis pela organização dos Jogos de Tóquio, em 2020, e Paris, em 2024, anunciaram nesta quarta-feira a assinatura de um acordo de cooperação na preparação dos respectivos eventos. A ideia é explorar a parceria para trocas de informação e de mão de obra.

De acordo com o documento, está previsto que esta parceria auxilie ambas as partes nos mais diferentes serviços, em questões relacionadas a idiomas e outros. Também está acertado que as duas organizações ajudarão na promoção de ambos Jogos e auxiliarão nesta transição de 2020 para 2024.

"Este é um dia muito importante para nós, não apenas porque nós vencemos a semifinal da Copa do Mundo", brincou o diretor geral da Paris-2024, Etienne Thobois. "Mas também porque podemos assinar este acordo, que, para nós, é muito importante, porque Tóquio-2020 será nossa primeira parceira e estamos ansiosos."

A assinatura do acordo aconteceu no dia da inspeção da comissão de coordenação do Comitê Olímpico Internacional (COI) em Tóquio. A dois anos dos Jogos, o órgão visitou o novo Estádio Nacional e as instalações de badminton e hipismo, além dos percursos previstos para as provas de remo e canoagem.