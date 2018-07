Orientações de tráfego nas áreas não tradicionais para os Jogos

A prefeitura do Rio está criando rotas e orientações para os moradores (47% do público da Olimpíada) e os visitantes (53% do total) não sofrerem no trânsito, especialmente nas áreas não tradicionais da cidade. Chegar à praia de Copacabana, o Maracanã e o Sambódromo, servidos de metrô, é fácil. Mas ao Parque Olímpico, na Barra da Tijuca (que receberá 52% dos espectadores), e à Vila Militar, em Deodoro (12%), requer planejamento.

“Era um grande desafio levar os jogos à toda a cidade, e não só às áreas turísticas. Ir a Deodoro parece ser o mais complexo, mas pela Transolímpica vai ser mais rápido e tranquilo”, minimiza o secretário Rafael Picciani. Ele, no entanto, deixa ainda um espaço para o imponderável: “Londres tem a melhor rede de metrô do mundo e houve paralisação durante os Jogos Olímpicos. Nosso plano de contingência está absolutamente dimensionado”.

Oito estações provisórias do BRT na zona sul e no centro, que serão usadas caso a linha 4 do metrô não seja aberta, estarão prontas em 5 de agosto. Elas servirão ao BRT noturno para o retorno do público, trabalhadores e voluntários que deixarem de madrugada o Parque Olímpico. Para evitar congestionamentos e dificuldades para estacionar, a prefeitura recomenda o transporte de massa.